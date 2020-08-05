За весь день только три выстрела: в штабе уверяют, что на Донбассе спокойно

По состоянию на утро 5 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Согласно сообщению, на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Во вторник, 4 августа, вооруженные формирования РФ осуществили 3 "провокационных одиночных выстрела в сторону украинских позиций. В частности, ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета неподалеку населенного пункта Пески. А позже вблизи Майорского враг попытался спровоцировать военных ОС одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и возле Луганского.

С начала текущих суток со стороны боевиков зафиксирован еще один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал бойцов ОС вблизи Шумов.

Дословно: "Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага, украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет".