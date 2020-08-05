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В Польше задержали шесть украинцев за подпольное производство сигарет

Среда, 5 августа 2020, 09:55

В Польше задержали еще восемь человек, среди которых шесть граждан Украины, за подпольное изготовление сигарет.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio, об этом сообщили в польской полиции.

Центральное следственное бюро полиции совместно с польскими таможенно-налоговыми органами под надзором прокуратуры разоблачили две подпольные фабрики производства сигарет. 

 

По словам полиции, совместную операцию с сотрудниками Мазовецкого таможенно-налогового управления провели в Пясечинском повяте Мазовецкого воеводства.

Всего обыски провели на четырех объектах и ​​задержали восемь мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, из них шесть оказались гражданами Украины.

Силовики изъяли полную производственную линию для изготовления сигарет, 11 тонн табака и миллион единиц сигарет, полуфабрикаты для изготовления табачных изделий.

Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, которая занималась незаконным изготовлением сигарет, нелегальным созданием табачных изделий, а также незаконным введением на рынок товаров, обозначенных фальсифицированной торговой маркой. Всех взяли под временный арест.

Если бы весь изъятый ​​незаконный товар попал на польский рынок, то это нанесло бы ущерб государству на сумму почти 17 млн ​​злотых (более 3,8 млн евро).

Напомним, накануне сообщалось об аресте других семи человек за участие в незаконном изготовлении и сбыте табачных изделий. Среди них были граждане Польши и Армении.

Темы: Польшаукраинцы


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