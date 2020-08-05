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В Чехии наибольший рост числа случаев коронавируса с конца июня

Среда, 5 августа 2020, 10:45

В Чехии зафиксировали наибольший с конца июня рост числа заражений коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Лаборатории в течение последних суток подтвердили 290 новых случаев инфекции. До сих пор наибольший дневной рост фиксировали 28 июня, когда коронавирус обнаружили у 305 человек.

Отмечается, что в течение последних пяти дней число новых заражений выросло на тысячу, что сопоставимо с весенними днями, когда в стране действовало чрезвычайное положение.

С начала вспышки в начале марта коронавирус обнаружили в целом у 17 286 человек.

Число заболевших продолжает расти, и в настоящее время оно составляет рекордные 5091 человек. Больше всего пострадали жители города Фридек-Мистек на востоке страны.

В настоящее время в Чехии умерли 383 пациентов с коронавирусной болезнью, вылечились 11812 человек, что составляет чуть менее 70 процентов от общего числа инфицированных.

После отмены жесткого общенационального карантина, введенного в марте, чешские власти пообещали избегать в будущем общегосударственных мер и реагировать на местные вспышки на региональном уровне.

Так, в Моравско-Силезском регионе обязали носить маски внутри помещений и в общественном транспорте, ограничили время работы ресторанов и вернули ограничения на массовые мероприятия.

Темы: Чехиякарантин
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