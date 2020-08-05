Двое заместителей главы Киевской ОГА подхватили коронавирус

В Киевской областной администрации двое сотрудников заболели COVID-19, одного из них положили в больницу.

Источник: пресс служба Киевской облгосадминистрации

Дословно: "Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем ​​наличие коронавируса у двух заместителей главы КОДА.

Было оперативно выяснен круг контактных лиц. Вечером им сделаны ПЦР-тесты. Среди них новых случаев коронавируса не обнаружили.

На данный момент пациенты находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй – в больнице. Состояние обоих – стабильное".

Прямая речь главы Киевской ОГА Василия Володина: "Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.

Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем.

Желаю всем здоровья и еще раз прошу соблюдать правила карантина".

Напомним: На территории Киевской области за сутки 4 августа было подтверждено 215 случаев COVID-19, из которых 150 – в Киеве, а 65 – на остальной части областной территории. Также было зафиксировано 2 летальных случая от коронавируса (из них 1 – в столице, 1 – на остальной территории).

Всего в Украине за последние сутки было зафиксировано антирекорд по суточной заболеваемости коронаварусной болезни – 1271 новых случаев COVID-19, и антирекорд по госпитализированным – 293 человека.