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Действия РФ по украинской церкви в Крыму граничат с геноцидом - представительство Зеленского

Среда, 5 августа 2020, 11:36
Действия РФ по украинской церкви в Крыму граничат с геноцидом - представительство Зеленского

Россия продолжает проводить политику государства-оккупанта по вытеснению украинской церкви с аннексированного Крыма.

Источник: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым

Детали: 4 августа Верховная Российской Федерации отказался пересматривать решение оккупационных судов на территории Крыма о выселении общины Православной церкви Украины из Кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

Представительство во главе с Антоном Кориневич осудило такое решение и считает, что оно является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова.

Прямая речь: "Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской Церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты Украинской Церкви".

"По сути это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Напомню, что решение о выселении из храма крымские суды постановили еще летом 2019 года.

Одновременно власти РФ пытаются снести часовню в Евпатории. За неделю до этого архиепископ Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню".

Предыстория:

  • ПЦУ заявляла о желании поставить вопрос притеснений украинской церкви в аннексирована Крыму на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.
  • Комитет ООН по правам человека как временная мера неоднократно просил Россию не выселять Крымскую епархию Православной церкви Украины по кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

Темы: КрыманнексияцерковьРосcия
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