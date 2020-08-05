Действия РФ по украинской церкви в Крыму граничат с геноцидом - представительство Зеленского
Россия продолжает проводить политику государства-оккупанта по вытеснению украинской церкви с аннексированного Крыма.
Источник: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым
Детали: 4 августа Верховная Российской Федерации отказался пересматривать решение оккупационных судов на территории Крыма о выселении общины Православной церкви Украины из Кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.
Представительство во главе с Антоном Кориневич осудило такое решение и считает, что оно является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова.
Прямая речь: "Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской Церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты Украинской Церкви".
"По сути это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Напомню, что решение о выселении из храма крымские суды постановили еще летом 2019 года.
Одновременно власти РФ пытаются снести часовню в Евпатории. За неделю до этого архиепископ Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню".
Предыстория:
- ПЦУ заявляла о желании поставить вопрос притеснений украинской церкви в аннексирована Крыму на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.
- Комитет ООН по правам человека как временная мера неоднократно просил Россию не выселять Крымскую епархию Православной церкви Украины по кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.