Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Скандальный закон о локализации не должен затронуть товары из стран ЕС и ВТО

Среда, 5 августа 2020, 12:34

Законопроект №3739 о локализации в государственных закупках противоречит международным обязательствам Украины, а потому законопроект, в случае его принятия, может не применяться к товарам, импортируемым из стран ЕС и ВТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ответе на запрос ЕвроПравды вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Письменный ответ на запрос редакции был предоставлен пресс-службой вице-премьера.

"В текущей редакции законопроект № 3739 противоречит международным обязательствам Украины. Поэтому... предполагаем, что соответствующий законопроект (даже в случае его принятия) не будет применяться к странам ВТО и ЕС, поскольку международные обязательства предусматривают другие условия работы в сфере госзакупок", - говорится в ответе.

В офисе вице-премьера также отмечают, что подобные механизмы поддержки украинского производителя "должны нарабатываться в правительстве, потому что это позволяет подкрепить их соответствующими расчетами (в частности, по ожидаемому экономическому эффекту)".

В правительстве выражают надежду, "что инициатива в том формате, как она содержится в законопроекте № 3739, не окажет негативного влияния на саммит Украина-ЕС, который состоится при участии президента Украины, в частности дальнейшее движение Украины к интеграции во внутренний рынок ЕС, подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, дальнейшее движение в направлении "промышленного" и "энергетического" безвиза".

Напомним, в прошлом месяце Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3739, который предусматривает введение дополнительного критерия в системе государственных закупок - уровня локализации производства.

Подробнее о нем - в статье "Операция локализация: чем опасен избранный Украиной путь защиты нацпроизводителя".

С критикой этого законопроекта выступил и премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, инициатива предоставления преференций продукции с локализованным производством не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений.

Читайте также анализ Киевской школы экономики: Покупай непрозрачно, ссорься с ЕС: чем опасна новая инициатива по поддержке промышленности

Темы: ЕСторговля


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину

Ровенская и Харьковская области получили "тревожный звоночек" от МОЗ

Антирекорд: 1271 новый больной COVID в Украине, три региона идут "в ногу"

видеоТрамп заявил, что Бейрут атаковали и там взорвалась бомба

видеоВ ливанском правительстве назвали вероятную причину взрыва в Бейруте

обновленоВзрыв в Бейруте: известно о 50 погибших и 2750 раненых

Все новости...
ЕС
ЕС предостерегает власти Гонконга от переноса выборов
В правительстве считают, что ЕС не откроет границы для украинцев до конца сентября
ЕС обновил список "безопасных" стран, Украины в нем нет
Последние новости
12:34
Скандальный закон о локализации не должен затронуть товары из стран ЕС и ВТО
12:32
Какие паллиативные услуги будут в Украине бесплатными. Объясняет НСЗУ
12:12
"Укрпошта" запускает передвижные отделения ещё в шести областях
12:07
Минсоц может изменить решение и вернуть "пакеты малыша"
12:06
Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса – Резников
12:06
На Харьковщине - новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19
12:01
В Варшаве задержали трех человек по подозрению в украшении памятников флагами ЛГБТ
11:39
В Минсоц объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"
11:36
Действия РФ по украинской церкви в Крыму граничат с геноцидом - представительство Зеленского
11:29
фото, видеоВ Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину
Все новости...