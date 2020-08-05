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В Мадриде появилась площадь Леси Украинки

Среда, 5 августа 2020, 13:54
Посол Анатолий Щерба с писателем Хосе Андресом Альваро Окарисом

В Мадриде площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании, назвали в честь Леси Украинки.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Украины в Испании.

"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрида присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположен посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе ", - сообщает посольство.

Недавно испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис выпустил книгу "Леся Украинка - душа Украины" - к 150-летнему юбилею поэтессы, куда вошел сборник ее произведений на испанском языке.

Это одна из серии его книг о выдающихся людях Испании и мира. В прошлом году Окарис издал книгу о Тарасе Шевченко, в которую также добавлены переведоды произведений.

"За личный вклад Хосе Андреса Альваро Окариса в дело распространения произведений классической украинской литературного наследия и информации о выдающихся украинских художников в испанском обществе, а также содействие развитию культурного сотрудничества между Украиной и Испанией Анатолий Щерба наградил испанского писателя Почетной Грамотой Посольства Украины в Испании", - добавляют в посольстве.

Темы: Испания


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