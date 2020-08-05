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ЄС активував механізм цивільного захисту для ліквідації наслідків вибуху в Бейруті

Среда, 5 августа 2020, 14:19

Європейський союз активував механізм цивільного захисту на прохання Лівану, щоб допомогти в ліквідації наслідків руйнівного вибуху в Бейруті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник європейської Служби зовнішніх дій Петер Стано.

"ЄС пропонує повну підтримку ліванському народу. Механізм цивільного захисту був активований на прохання Лівану і координує термінове розгортання понад 100 висококваліфікованих пожежників з автомобілями, собаками та обладнанням", - написав Стано в Twitter.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки  оцінюють у понад $3 млрд.

Темы: Европачрезвычайное происшествие


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