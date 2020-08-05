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Взрыв в Бейруте: пострадали жена посла Нидерландов и сотрудники посольства

Среда, 5 августа 2020, 14:53

В результате взрыва в Бейруте серьезно пострадала супруга посла Нидерландов в Ливане.

Информацию подтвердили в нидерландском МИД, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Также сообщается, что в результате взрыва пострадали не менее шести голландцев. Кроме жены посла, еще пятеро, в том числе сотрудники посольства. Посол не пострадал.

По информации Reuters, жену посла доставили в больницу с серьезными травмами. Взрывом также сильно повреждено здание посольства Нидерландов.

Ранее сообщалось, что среди сотрудников посольства Украины в Ливане и их семей нет пострадавших в результате взрыва,

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкин.

По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.

Темы: ЛиванвзрывНидерландымеждународные отношения


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