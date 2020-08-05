Зеленский наградил посмертно 5 защитников, погибших на Донбассе

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом "За мужество" III степени 5 военнослужащих, погибших в зоне проведения Операции объединенных сил.

Источник: указ № 304/2020 от 5 августа

Дословно: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь".

Детали: Зеленский заявил, что имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев, а их подвиг невозможно измерить никакими наградами.

Он также поблагодарил каждого военного, который защищает Украину.

Защитники Ярослав Журавель, Дмитрий Красногрудь и военный медик Николай Илин были убиты российско-оккупационными войсками 13 июля возле Зайцевого.

Предыстория: