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Зеленский наградил посмертно 5 защитников, погибших на Донбассе

Среда, 5 августа 2020, 15:25
Зеленский наградил посмертно 5 защитников, погибших на Донбассе
Павшие защитники Красногрудь, Илин, Журавель. Коллаж vchasnoua.com

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом "За мужество" III степени 5 военнослужащих, погибших в зоне проведения Операции объединенных сил.

Источник: указ № 304/2020 от 5 августа

Дословно: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь".

Детали: Зеленский заявил, что имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев, а их подвиг невозможно измерить никакими наградами.

Он также поблагодарил каждого военного, который защищает Украину.

Защитники Ярослав Журавель, Дмитрий Красногрудь и военный медик Николай Илин были убиты российско-оккупационными войсками 13 июля возле Зайцевого.

Предыстория: 

  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных.
  • Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
  • Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
  • 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
  • 15 июля украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе. 
  • 17 июля с временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело, погибшим оказался Николай Илин. 
  • 21 июля боевики передали еще одно тело павшего защитника Украине. Тогда в ООС заявили, что погибшим может быть военный, которого до сих пор считали раненым.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДонбассвойна
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