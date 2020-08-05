Во вторник в Кривом Роге "Москвич" влетел в автомобиль патрульной полиции, а затем устроил погоню с правоохранителями. Пришлось применить оружие.

Источник: патрульная полиция Кривого Рога

Дословно: "Вчера, около полуночи, служебный автомобиль патрульных остановился на перекрестке улиц Эдуарда Фукса и Кирилло-Мефодиевская на запрещающий сигнал светофора.

В это время в заднюю часть авто Toyota Prius на скорости влетел автомобиль Москвич. Совершив ДТП, водитель за рулем Москвича не остановился, а, набрав скорости, продолжил движение".

Детали: Полицейские начали догонять беглеца, который не реагировал на призывы об остановке.

Во время побега водитель Москвич неоднократно нарушал ПДД. Так, он проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем выехал на встречную полосу движения.

Чтобы остановить машину полицейскому пришлось стрелять по колесам авто. В результате полученных повреждений машина остановилась на улице Электрозаводская, в Покровском районе.

Оказалось, что в тот вечер патрульные уже останавливали этот Москвич из-за нарушения ПДД.

Водитель не предъявил для проверки удостоверения водителя соответствующей категории, за что ему вынесли админпостановление по ст. 126 КУоАП. Мужчину отстранили от управления.

После неудачной погони водителя задержали и доставили в Покровское отделение полиции.

По факту происшествия следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти при исполнении им служебных обязанностей) УК.

В результате происшествия никто не пострадал.