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Начальник киберполиции скрыл дом за 7,5 миллиона – СМИ

Среда, 5 августа 2020, 16:44
Скриншот с видео

Начальник департамента киберполиции Украины Александр Гринчак не задекларировал дом площадью 221 квадратный метр в Киеве, которым официально владеет его мать, но в котором живет он сам.

Источник: видеоблог "Тайны следствия" агентства "Следствие инфо"

Детали: Дом расположен на территории жилого комплекса "Итальянский квартал" на берегу Днепра в Оболонском районе столицы.

Этот городок состоит из нескольких десятков таунхаусов, вилл и так называемых "виллет" – двухэтажных домов, рассчитанных на две семьи.

В одной из таких виллет в 2016 году приобрела жилье мать нынешнего руководителя киберполиции Людмила Гринчак. А в ноябре 2017 года Киевсовет своим решением передал Людмиле Гринчак в собственность земельный участок под этим домом.

По подсчетам журналистов, жилье на 221 квадрат в "Итальянском квартале" может стоить от 7,5 миллиона гривен.

При этом сообщается, что Гринчак не обладает никаким бизнесом, которым можно было бы объяснить происхождение средств на покупку этой недвижимости.

В декларациях о доходах за 2016-2018 годы Александр Гринчак указывал свою мать как члена семьи, но о доме не вспоминал.

Журналисты выяснили, что киберполицейский с семьей сейчас может жить именно там, потому что у дома матери Гринчака на территории "Итальянского квартала" зафиксировали автомобиль, которым пользуется его жена.

Гринчак возглавляет департамент киберполиции Украины около года. В общем в структуре МВД он работает с 1995 года.

Главный киберполицеський также пользуется внедорожником Lexus GX460 2016 года, которым владеет его отец. А жена Гринчака ездит на авто Lexus RX350 2012 года, который принадлежит теще главы киберполиции.

Комментировать недекларирование жилья и свое возможное проживания в "Итальянском квартале" Гринчак отказался.

Темы: полициядекларациинедвижимость


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