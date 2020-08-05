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Sky News: Специалисты назвали причину мощного взрыва в Бейруте

Среда, 5 августа 2020, 16:53

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел из-за халатности портовых работников.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Sky News

Детали: Источники Sky News, знакомые с предварительным итогам расследования в Ливане, сообщили, что специалисты пришли к выводу о допущении небрежности при складировании опасных веществ, а именно аммиачной селитры.

Кроме того, предполагается, что вещества пролежали в порту несколько лет, и никто так и не принял меры для обеспечения их безопасного хранения.

Однако эксперты, работающие на месте происшествия, определили, что сначала в порту пожар разгорелся в одном из соседних ангаров. Позже огонь, который не удавалось потушить, перевернулся уже на помещение, где были почти 3 тонны аммиачной селитры, что и спровоцировало катастрофу.

В свою очередь ближневосточные СМИ передают, что в руководстве бейрутского порта признали, что знали об опасности размещенного там груза, но не представляли, насколько большую угрозу он мог составлять.

Руководство порта указывает, что знало об опасных веществах, но не знали, что их длительное хранение может привести к такому.

Предыстория:

  • Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
  • По последней информации от Минздрава страны, в результате взрыва по меньшей мере 78 человек погибли и около 4 тысяч получили ранения.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
  • Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.
  • Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.

Темы: Ливанчрезвычайное происшествие


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