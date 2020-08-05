Новости 5 августа: взрыв в Ливане, выдача "вагнеровцев"

В Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину, Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков "Вагнера" Украине, — актуальные новости 5 августа.

О взрыве в Ливане

2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, хранились там 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже обратилась и готова направить помощь в Ливан в связи со взрывом в Бейруте. В результате взрыва серьезно пострадавших граждан Украины нет, но несколько получили травмы.

Мощный взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд. На данный момент известно минимум о 100 погибших, тысячи раненых в результате взрыва в порту столицы Ливана.

О выдаче "вагнеровцев" Украине

Владимир Зеленский обсудил с Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе. Лукашенко отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

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