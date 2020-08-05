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"Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и будет играть в четвертьфинале Лиги Европы

Среда, 5 августа 2020, 22:06
Шахтер разгромил Вольфсбург и будет играть в четвертьфинале Лиги Европы
Фото: shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" пробился в четвертьфинал Лиги Европы. В матче 1/8 финала на НСК "Олимпийский" "горняки" разгромили со счетом 3: 0 немецкий "Вольфсбург".

Напомним, что первый матч в Германии еще в марте этого года выиграла донецкая команда со счетом 2: 1. После этого был почти 5-месячный перерыв в еврокубках из-за пандемии COVID-19.

В матче в Киеве "Шахтер" имел преимущество по игре и моментами. Несколько раз ворота немецкого клуба спасал их вратарь Коэн Кастельс после ударов Николая Матвиенко, Алана Патрика и Жуниора Мораес. Еще в одном моменте мяч попал в штангу после удара Марлоса.

На старте второго тайма в украинском клубе снова было несколько опасных ударов от Тайсона и Мораес. Первый удар в створ ворот "Шахтера" был лишь на 60-й минуте, когда удар со штрафного взял Андрей Пятов. На 67-й минуте словацкий рефери назначает пенальти в ворота "Шахтера". Впрочем, посмотрев ВАС судья отменяет 11-метровый, но показывает красную карточку Давиду Хочолави за якобы фол последней надежды. Через несколько минут удар со штрафного снова отразил Пятов.

На 70-й минуте рефери уравнивает составы, удалив за второе предупреждение Джона Брукса. На 88-й минуте после паса Додо Мораес ударом с 11-ти метров пробивает ворота "Вольфсбурга" - 1: 0. На первой добавленной минуте к основному времени Манор Соломон делает счет 2: 0. Еще через минуту Мораес оформил дубль, переиграв вратаря - 3: 0.

11 августа в четвертьфинале турнира горняки сыграют с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт". Напомним, что плей-офф Лиги Европы, начиная с 1/4 финала будет состоять только из одного матча между командами, и все игры пройдут в четырех городах Германии.

Николай Аврамчук для УП
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