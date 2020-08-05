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Кабмин решил проблему несправедливых пенсий семей погибших на Донбассе – ОПУ

Среда, 5 августа 2020, 22:55
Кабмин решил проблему несправедливых пенсий семей погибших на Донбассе – ОПУ

Кабинет Министров Украины по настоянию президента Владимира Зеленского принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсии членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО / ООС.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Я был в Луцке последний раз, и, скажу откровенно, было очень неприятно, когда одна мать говорит: "Неужели наши дети, погибли, защищая Украину, хуже тех детей, которые погибли сейчас, в 2019-2020 годах? Неужели это справедливо?" Это очень несправедливо. Родители получали разные деньги. Я сказал, что я исправлю этот вопрос, и стал разговаривать с правительством. И я им очень благодарен, что они решили этот вопрос".

Детали: Он отметил, что пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО / ООС было несправедливым. Существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех героев, которые погибли позже.

Президент отметил, что это решение будет распространяться на девять тысяч членов семей погибших военнослужащих.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКабинет министров
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