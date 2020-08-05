Польша планирует полностью открыть школы в сентябре несмотря на всплески коронавируса

Польша намерена полностью открыть свои школы 1 сентября, несмотря на недавний всплеск коронавирусной инфекции.

Об этом заявил министр образования Дариуш Пионтковски, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"Мы хотим, чтобы основная модель работы в новом учебном году была традиционной, когда занятия проводятся в школах", - сказал Пионтковски.

Решение о том, будут ли занятия для некоторых или всех детей проводиться дистанционно, решит директор каждого учреждения после консультации с органами образования и санитарными службами.

Для того, чтобы занятия были возможны, Министерство образования вместе с Главной санитарной инспекцией и Министерством здравоохранения разработало руководство по организации учебного процесса.

"Такие правила действовали еще до каникул. Они были модифицированы на основе нашего опыта и опыта других европейских стран. Каждый объект немного отличается, поэтому директора должны адаптировать эти общие правила к своим потребностям", - пояснил министр.

Одно из новых правил заключается в том, что в школах не будет обязанности закрывать рот и нос. Рекомендуется часто мыть руки и напоминать о правилах гигиены.

"В школу приходят только здоровые ученики, то же самое касается учителей и сотрудников", - подчеркнул глава министерства.

Он призывал учеников по возможности избегать общественного транспорта, пользоваться велосипедами по дороге в школу или, если возможно, идти пешком.

Напомним, в Польше прирост новых больных коронавирусом четвертый раз за последние семь дней установил рекорд с начала эпидемии.