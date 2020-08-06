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Коронавирус: число выявленных случаев приближается к 20 миллионам

Четверг, 6 августа 2020, 04:03

За время пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано почти 19 миллионов случаев новой болезни.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: На сейчас в мире зафиксировано 18,9 миллиона случаев заражения, из них 270 000 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 711 108 пациентов, из них 6830 за минувшие сутки.

Успешно перенесли болезнь и вылечились 12 миллионов человек.

В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35-м месте этого антирейтинга.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

 

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Темы: коронавирус


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