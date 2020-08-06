Вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

5 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 1 раз возбуждено провозглашен режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению ..

Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника".

Детали: 5 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 1 раз возбуждено провозглашен режим прекращения огня.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.