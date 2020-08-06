Рудык рассказала, кто в "Голосе" за какую область отвечает на выборах

Для подготовки к местным выборам партия "Голос" закрепила народных депутатов за определенными регионами, в которых планирует выдвигать своих кандидатов.

Источник: глава партии "Голос" Кира Рудык в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Рудык: "У нас также отвечает каждый депутат за регион, потому что должно быть с кого спросить, и плюс это такая децентрализация. В каждой области своя история, если мы в центре начнем влезать в каждую здесь, мы загнемся.

Поэтому Рущишин отвечает за Львов, Цабаль отвечает за Тернополь, Рахманин отвечает за Закарпатье, Железняк отвечает за Киевскую область, я отвечаю за Киев, Устинова – это Винница, Бобровская – Ровно, Юрчишин – Франык".

(...) Подготовка сейчас – это "инвентаризация людей", которые работали с нами в неизбирательное время, и понимание, где мы готовы идти, а где мы лучше не пойдем, чем приведем к власти людей, в которых на 100% не уверены.

Именно поэтому где-то мы не открываем ячейки, либо не будем никого выдвигать. Например, Сумы. Скорее всего, Полтава. Там у нас нет людей, которые бы работали с нами долгое время. Лучше меньше, но лучше.

И поэтому, если у меня есть какие-то оговорки, красные флаги, или что-то другое – это касается и членов ТИК (территориальные избирательных комиссий – УП), и людей, которые могут от нас выдвигаться, лучше этого не делать, чем рискнуть.

Поэтому сейчас у нас происходит инвентаризация, плюс развитие штабов и их координация. Это суперинтересная задача с точки зрения менеджмента – как сделать матричную структуру, которая будет работать между собой, где люди репортят (отчитываются – УП), где "полевики" работают как одна команда, коммуникационщики, диджитал и так далее.

Еще делать это в супероптимизированном бюджете – задача со звездочкой".

Детали: Рудык рассказала историю об Одессе: "Мы там колебались, идти ли на выборы. Потом, когда пришла первая социология, оказалось, что там большие шансы имеют ОПЗЖ, Шарий и они могут сформировать большинство. Поэтому местные предприниматели в Одессе пришли к нам с фразой: "А чего это вы, "Голос", не идете?". Далее они говорят: "Давайте, у нас есть люди, мы вас подсапортим, чтобы было за кого голосовать".

По ее словам, "это не отдельная история, таких сейчас все больше и больше, где люди говорят: "Нам не за кого голосовать". Люди предлагают поддержать "Голос", чтобы партия выдвинула кандидата в их городе.