В 20 районах Польши усилят карантин

Примерно в 20 повятах Польши усилят карантин в связи с опасным ростом числа заболевших коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом объявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

По его словам, динамика роста количества заражений за последние 14 дней – тревожная в 20 районах.

Большинство из них - в Силезском, Малопольском воеводствах, еще часть - в Великопольском и Подкарпатском.

"В этих районах мы хотим усилить карантин практически во всех сферах жизни. Это будет касаться ярмарок и конгрессов, свадеб, спортивных и культурных событий, работы общепита, транспорта и масочного режима", - отметил министр.

Всего в Польше 380 повятов, поэтому 20 - относительно незначительное количество территории страны, добавил Лукаш Шумовский.

Дальнейшие детали относительно решения должны анонсировать сегодня.

Напомним, в течение последних семи дней в Польше зарегистрировали четыре "антирекорда" суточного роста количества больных. Максимальный показатель зарегистрировали во вторник - 680 случаев.