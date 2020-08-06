По меньшей мере 21 гражданин Франции травмирован в результате взрыва в Бейруте

В результате взрыва в порту Бейрута получили травмы минимум 21 гражданин Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Прокуратура Франции открыла производство по факту ранения 21 гражданина Франции в результате взрыва в столице Ливана Бейруте. Такая процедура предусмотрена в случае травмирования или гибели граждан страны за рубежом.

Накануне сообщалось, что в Бейруте погибла гражданка Греции и еще двое получили ранения.

Также серьезно пострадала супруга посла Нидерландов и еще пятеро голландцев, среди которых работники посольства.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту шесть лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

По последним данным, взрыв оставил 300 000 человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.

ЕС и ряд отдельных государств объявили, что предоставят Ливану помощь для преодоления последствий взрыва.