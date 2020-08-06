Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По меньшей мере 21 гражданин Франции травмирован в результате взрыва в Бейруте

Четверг, 6 августа 2020, 10:54

В результате взрыва в порту Бейрута получили травмы минимум 21 гражданин Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Прокуратура Франции открыла производство по факту ранения 21 гражданина Франции в результате взрыва в столице Ливана Бейруте. Такая процедура предусмотрена в случае травмирования или гибели граждан страны за рубежом.

Накануне сообщалось, что в Бейруте погибла гражданка Греции и еще двое получили ранения.

Также серьезно пострадала супруга посла Нидерландов и еще пятеро голландцев, среди которых работники посольства.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту шесть лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

По последним данным, взрыв оставил 300 000 человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.

ЕС и ряд отдельных государств объявили, что предоставят Ливану помощь для преодоления последствий взрыва.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛиванвзрывФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Ливан
Израиль атаковал объекты "ХАМАСа" в Ливане
Судно с украинским зерном, от которого отказался Ливан, пришвартовалось в Турции
Ливан полностью остался без электричества
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: