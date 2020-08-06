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Украина готовится оказать помощь в ответ на запрос Ливана - Кулеба

Четверг, 6 августа 2020, 11:15

Украина готовится предоставить помощь в ответ на запрос Ливана для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы получили запрос от Ливана о том, что им нужно. Сейчас МИД координирует этот вопрос внутри украинской власти с целью оказания помощи нашим партнерам... Украина поможет, чем сможет", - сообщил Дмитрий Кулеба.

Напомним, ЕС и ряд отдельных стран объявили, что окажут помощь Ливану для преодоления последствий взрыва в Бейруте.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкин.

По последним данным, взрыв оставил 300 000 человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более $ 3 млрд.

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Темы: МИДЛиванчрезвычайное происшествие
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