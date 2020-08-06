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В армии снова более 30 больных COVID-19

Четверг, 6 августа 2020, 12:04
Фото с Facebook Командования Медицинских сил ВСУ

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 34 новых случая заболевания коронавирусом.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19".

Детали: 9 больных госпитализированы, их состояние удовлетворительное, 25 лечатся дома под наблюдением медиков.

По состоянию на 6 августа в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 265 человек.

Всего за время пандемии 5 человек померли, 661 – выздоровел. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 588 человек.

Что было раньше: За сутки 4 августа в ВСУ коронавирус подтвердили у 31 человека.\

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Темы: коронавирусармияВооруженные силы


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