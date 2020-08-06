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В Украине будет сухо и жарко

Четверг, 6 августа 2020, 12:51
В Украине будет сухо и жарко
Фото 24tv.ua

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять антициклон Detlef с центром над странами Балтии, в пятницу и на выходных будет сухо и жарко.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "7 июля температура воздуха в течение дня составит на Западе и Севере +26+32 градуса, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей +29+34 градуса. Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный".

Детали: В пятницу на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях днем ​​возможны кратковременные грозовые дожди.

 

В Киеве 7 августа без существенных осадков, +28+30 градусов.

На выходных синоптик обещает столичным жителям "температурный рахат-лукум" – +26, +27 градусов.

 

8 июля в Киеве будет сухо и солнечно, в воскресенье – местами кратковременные грозовые дожди.

Украинская правда
Темы: погода
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