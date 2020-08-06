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30 украинцев в Бейруте попросили денежную помощь, у 3-х серьезно повреждено жилье

Четверг, 6 августа 2020, 13:10
30 украинцев в Бейруте попросили денежную помощь, у 3-х серьезно повреждено жилье

30 украинцев в Бейруте обратились в посольство Украины в Ливане за небольшой финансовой поддержкой.

Об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

По его словам, на 9:00 утра дипломаты не получали сообщений о погибших или серьезно травмированных украинцах.

Три семьи обратились в посольство с сообщением о значительном повреждении их домов в результате взрыва.

"Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила. Мы будем оказывать им необходимую поддержку. В том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Сейчас работаем над решением этого вопроса", - рассказал министр иностранных дел.

Информация о том, что на двух грузовых судах, прибывших в порт Бейрута из Украины, были граждане Украины, пока не подтверждается.

"По нашей информации, экипаж этих кораблей состоял исключительно из иностранцев", - отметил Дмитрий Кулеба.

Также министр отметил, что украинская община в Ливане насчитывает 5000 человек.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту шесть лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.

ЕС и ряд отдельных государств объявили, что предоставят Ливану помощь для преодоления последствий взрыва.

Темы: ЛиванвзрывМИД
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