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В Польше наибольший рост случаев коронавируса с начала эпидемии - 726 в сутки

Четверг, 6 августа 2020, 14:00

В Польше за прошедшие сутки обнаружили 726 новых заражений коронавирусом - это наибольшее число новых случаев изначально эпидемии в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В последние дни в Польше фиксируется рост ежедневной заболеваемости COVID-19. Во вторник был зафиксирован предыдущий рекорд - 680 новых заражений.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет 49 515.

По данным Минздрава Польши, всего с начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 1774 человека. За последние сутки зафиксировали 18 летальных случаев.

Выздоровели с начала эпидемии 35 642 пациента.

Следует отметить, что Минздрав Польши заявил о возвращении ограничений в 19 воеводствах, наиболее пораженных заболеванием.

Меры предусматривают обязательное ношение масок и использование только половины мест в общественном транспорте, заявил заместитель министра здравоохранения Януш Цешинский.

"Мы также ограничим количество людей, которые смогут присутствовать на свадьбах, похоронах и других торжествах", - сказал он.

Темы: Польшакарантин


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