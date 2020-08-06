Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявляет, что в Беларуси задержали "нескольких человек с паспортами США"

Четверг, 6 августа 2020, 14:58

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали "некоторых лиц с американскими паспортами", жены которых якобы работают в Госдепе США.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА, об этом он сказал на сегодняшнем совещании, посвященном обсуждению безопасности избирательной кампании.

Заявление Лукашенко прозвучало в контексте речи о том, что против страны "идет гибридная война", но государство "не допустит дестабилизации во время выборов", и уже задержан ряд лиц, которые ставили такую ​​цель.

"Речь не только о задержании участников закрытой военной компании (Вагнера) ... СМИ пугают нас, что нас здесь хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых с американками, которые работают в Госдепе. Но со штыками наперевес защищают российские руководители ", - заявил президент.

Каких-либо других деталей о задержании и о которых "российских руководителей" говорится, Лукашенко не вспоминает.

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность к демократической партии ... Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Беларуси. Я думаю: американцы сейчас их начнут защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют ", - добавил он.

Лукашенко также заявил, что против страны "ведут гибридную войну" и "неприятностей можно ждать отовсюду".

Напомним, президентские выборы в Беларуси должны состояться в это воскресенье, 9 августа.

Темы: ЛукашенкоСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Лукашенко
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: