Лукашенко заявляет, что в Беларуси задержали "нескольких человек с паспортами США"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали "некоторых лиц с американскими паспортами", жены которых якобы работают в Госдепе США.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА, об этом он сказал на сегодняшнем совещании, посвященном обсуждению безопасности избирательной кампании.

Заявление Лукашенко прозвучало в контексте речи о том, что против страны "идет гибридная война", но государство "не допустит дестабилизации во время выборов", и уже задержан ряд лиц, которые ставили такую ​​цель.

"Речь не только о задержании участников закрытой военной компании (Вагнера) ... СМИ пугают нас, что нас здесь хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых с американками, которые работают в Госдепе. Но со штыками наперевес защищают российские руководители ", - заявил президент.

Каких-либо других деталей о задержании и о которых "российских руководителей" говорится, Лукашенко не вспоминает.

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность к демократической партии ... Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Беларуси. Я думаю: американцы сейчас их начнут защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют ", - добавил он.

Лукашенко также заявил, что против страны "ведут гибридную войну" и "неприятностей можно ждать отовсюду".

Напомним, президентские выборы в Беларуси должны состояться в это воскресенье, 9 августа.