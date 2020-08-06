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Озеро "Гарячка" опасно для киевлян – Госэкоинспекция

Четверг, 6 августа 2020, 15:02
Озеро Гарячка опасно для киевлян – Госэкоинспекция
Фото l-z-foto.livejournal.com

Государственная экологическая инспекция заявляет, что озеро "Гарячка", которое является золоотвалом Дарницкой ТЭЦ в Киеве, несет опасность для местных жителей.

Источник: сайт Госэкоинспекции

Дословно: "Озеро "Гарячка", которое является золоотвалом Дарницкой ТЭЦ, несет опасность для киевлян".

Прямая речь главы Госэкоинспекции Андрея Малеванного: "Если при комплексной проверке будут найдены серьезные нарушения в работе Дарницкой ТЭЦ, то на предприятие будет наложен штраф, или даже приостановлено его деятельность до исправления выявленных недостатков".

Детали: Сообщается, что комплексная проверка Дарницкой ТЭЦ продлится до 14 августа. По ее результатам обещают озвучить данные о количестве выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

В Госэкоинспекции напомнили, что Дарницкую ТЭЦ построили 65 лет назад, когда еще не было современных представлений об экологической безопасности, а вокруг была санитарная зона в 1,5 км шириной.

Сейчас вплотную к озеру "Гарячка" возведено немало многоэтажек и большой торговый центр.

Госэкоинспекция отмечает, что после модернизации ТЭЦ от использования технической водоема необходимо отказаться, а его территорию рекультивировать.

Украинская правда

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Темы: Киевэкология
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