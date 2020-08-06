Сенат США призвал Беларусь к свободным и честным выборам

Сенат США принял резолюцию, в которой призывает Беларусь к свободным и честным президентским выборам.

Как пишет "Европейская правда", текст обнародован на сайте Сената.

Резолюцию внесли четыре сенатора 27 июля, поддержали ее 5 августа.

"Сенат призывает Беларусь провести свободные, честные и инклюзивные президентские выборы 9 августа 2020 года, в соответствии с международными стандартами и с надежным международным мониторингом", - говорится в документе.

Сенаторы осуждают "беспредельную дисквалификации Центральной избирательной комиссией Беларуси большинства потенциальных кандидатов" и политически мотивированные аресты и заключение оппозиционных кандидатов Сергея Тихановского, Виктора Бабарыко и Николая Статкевича.

"Сенат призывает немедленно освободить и предоставить возможность участвовать в президентских выборах 9 августа", - отмечают в резолюции.

Кроме того, осуждают наступление и своевольные задержания мирных участников акций протеста, членов оппозиционных партий, правозащитников и представителей независимых СМИ.

"Сенат выражает солидарность с народом Беларуси, включая правозащитников, блогеров и журналистов, которые осуществляют свои права на собрания, свободу выражения мнения и верховенство права", - добавляют в документе.

Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании "нескольких человек с паспортами США", которые якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами.

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