Оппозиционеры отменили митинг в Минске из-за "праздника железнодорожных войск"

Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решила не проводить агитационный митинг в парке Дружбы народов в Минске в четверг вечером.

Источник: TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаршу кандидата Анну Красулин

Прямая речь Красулиной: "На электронную почту Светланы Тихановской пришло уведомление о празднике ж/д войск в парке Дружбы народов. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей.

Как гражданин Республики Беларусь Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало планирует в 19.00 посетить праздник "День открытых дверей учреждений дополнительного образования", который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере".

Предыстория: