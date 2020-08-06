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Оппозиционеры отменили митинг в Минске из-за "праздника железнодорожных войск"

Четверг, 6 августа 2020, 16:23

Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решила не проводить агитационный митинг в парке Дружбы народов в Минске в четверг вечером.

Источник: TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаршу кандидата Анну Красулин

Прямая речь Красулиной: "На электронную почту Светланы Тихановской пришло уведомление о празднике ж/д войск в парке Дружбы народов. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей.

Как гражданин Республики Беларусь Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало планирует в 19.00 посетить праздник "День открытых дверей учреждений дополнительного образования", который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере".

Предыстория:

  • 30 июля в Минске состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановськои, на который пришли более 63 тысяч человек.
  • 6 августа в Беларуси задерживали для "профилактической беседы" руководителя избирательного штаба кандидат в президенты Светланы Тихановськой Марию Мороз.

Темы: Беларусьвиборы


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