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Финляндия возвращает ограничения на поездки в Бельгию, Нидерланды и Андорру

Четверг, 6 августа 2020, 17:04
Фото с сайта ЕП

Правительство Финляндии решило ввести повторные ограничения на поездки в Бельгию, Нидерланды, а также Андорру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

В этих трех странах количество случаев заражения коронавирусом стало снова расти. Ограничения вступят в силу в понедельник 10 августа.

Людям, которые прибывают в Финляндию из этих стран, рекомендуют оставаться в самостоятельном двухнедельном карантине.

Финляндия в настоящее время сняла ограничения только с поездок в те страны, в которых обнаружены менее 8 случаев заражения коронавирусом на каждые 100 000 жителей.

За последнее время эпидемическая обстановка стала ухудшаться также в Дании и Германии. Возможно, в ближайшее время ограничения вернут и на поездки в эти страны.

Пока ограничения на внутренних границах сняты между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией, Литвой, Венгрией, Германией, Грецией, Италией, Лихтенштейном, Мальтой и Словакией.

Новые ограничения действуют до 8 сентября, однако в случае ухудшения ситуации они могут измениться и раньше. Правительство пересматривает ограничения на поездки каждые две недели.

Темы: Финляндиятуризмкоронавирус


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