Правительство безвозмездно раздало конфискованных львов и медведей
Четверг, 6 августа 2020, 17:34
Во время заседания комиссии Государственной исполнительной службы Юго-Восточного межрегионального управления Минюста решили безвозмездно передать конфискованных диких животных некоторым организациям.
Источник: пресс-служба Минюста
Детали: По решению комиссии животные безвозмездно передаются:
- Гималайский медведь по прозвищу "Мальвина" - благотворительной организации "Міжнародний Благодійний фонд "Збережи дикість";
- Медведь бурый по прозвищу "Балу" и медведь бурый по прозвищу "Тимоша" - Национальном природном парке "Синевир";
- Лев по кличке "Риччи", лев по кличке "Витольд" и лев по кличке "Багира" - благотворительному фонду "Нэйтон";
- Медведь бурый по кличке "Потап", медведь бурый по прозвищу "Анна" и медведь бурый по кличке "Маша" - ООО "Ведмежий притулок - Домажир".
Продажа на аукционе диких животных запрещено.
Что было раньше: 25 июня Кабмин разрешил безвозмездно передавать конфискованных судом животных в приюты и другие учреждения для содержания.
Украинская правда