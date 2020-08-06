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Правительство безвозмездно раздало конфискованных львов и медведей

Четверг, 6 августа 2020, 17:34
Правительство безвозмездно раздало конфискованных львов и медведей

Во время заседания комиссии Государственной исполнительной службы Юго-Восточного межрегионального управления Минюста решили безвозмездно передать конфискованных диких животных некоторым организациям.

Источник: пресс-служба Минюста

Детали: По решению комиссии животные безвозмездно передаются:

  • Гималайский медведь по прозвищу "Мальвина" - благотворительной организации "Міжнародний Благодійний фонд "Збережи дикість";
  • Медведь бурый по прозвищу "Балу" и медведь бурый по прозвищу "Тимоша" - Национальном природном парке "Синевир";
  • Лев по кличке "Риччи", лев по кличке "Витольд" и лев по кличке "Багира" - благотворительному фонду "Нэйтон";
  • Медведь бурый по кличке "Потап", медведь бурый по прозвищу "Анна" и медведь бурый по кличке "Маша" - ООО "Ведмежий притулок - Домажир".

Продажа на аукционе диких животных запрещено.

 

Что было раньше: 25 июня Кабмин разрешил безвозмездно передавать конфискованных судом животных в приюты и другие учреждения для содержания.

Украинская правда

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Темы: МинюстКабинет министроваукцион
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