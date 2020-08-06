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Венедиктова еще не послала Беларуси запрос о выдаче "вагнеровцев"

Четверг, 6 августа 2020, 18:59

Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что пока органом досудебного расследования только готовятся ходатайство об экстрадиции завтриманих в Беларуси российских боевиков.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: 6 августа Венедиктова провела телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Конюком.

Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерен ОГП спрашивать выдачу 28 "вагнеровцев", среди которых 9 украинском, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси.

Сейчас органом досудебного расследования готовятся ходатайство об их экстрадиции, после получения которых соответствующие запросы направит в Беларуси. Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов.

Что было раньше: Еще неделю назад СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".

Подробнее читайте: В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
  • Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер"

Темы: Офис генпрокурораВенедиктоваБеларусьВагнер


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