Венедиктова заявила, что готовит запрос в Беларусь на выдачу "вагнеровцев"
Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что пока органом досудебного расследования только готовится ходатайство об экстрадиции задержанных в Беларуси российских боевиков.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: 6 августа Венедиктова провела телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Конюком.
Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение ОГП запрашивать выдачу 28 "вагнеровцев", среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси.
Сейчас органом досудебного расследования готовятся ходатайство об их экстрадиции, после получения которого соответствующие запросы направит в Беларусь. Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов.
Что было раньше: Еще неделю назад СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
3 августа Офис направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков.
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Предыстория:
- 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
- Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
- В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.
- В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
- Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер"