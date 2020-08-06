Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что пока органом досудебного расследования только готовятся ходатайство об экстрадиции завтриманих в Беларуси российских боевиков.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: 6 августа Венедиктова провела телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Конюком.

Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерен ОГП спрашивать выдачу 28 "вагнеровцев", среди которых 9 украинском, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси.

Сейчас органом досудебного расследования готовятся ходатайство об их экстрадиции, после получения которых соответствующие запросы направит в Беларуси. Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов.

Что было раньше: Еще неделю назад СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".

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