Жара и кратковременные дожди: погода на выходные
В Украине 7 августа осадков не ожидается, температура ночью 14-19 °, днем 27-32 °.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-19 °, днем 27-32 °; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 17-22 °, днем 31-36 °; в Карпатах ночью 9-14 °, днем 19-24 °.
В Киеве и области 7 августа будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. В столице температура ночью 16-18 °, днем около 30 °, на Киевщине ночью 14-19 °, днем 27-32 °.
Согласно прогнозу, на выходные без осадков, только днем 8 августа в Карпатском регионе, 9 августа в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с, 8 августа в южной части местами порывы 15-20 м / с. Температура в южных областях ночью 17-22 °, днем 28-33 °; на остальной территории ночью 13-18 °, днем 25-30 °.
На Киевщине в выходные осадки не прогнозируются. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-18 °, днем 25-30 °.
Согласно прогнозу на 10-11 августа, в западных, Винницкой (а также 10 августа в северных, 11 августа в восточных) областях днем местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории страны без существенных осадков. Температура ночью 12-18 °, днем 23-29 °; в южной части ночью 17-22 °, днем 27-32 °.
На Киевщине в начале недели без осадков, лишь днём 10 августа местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18 °, днем 24-29 °.