Жара и кратковременные дожди: погода на выходные

В Украине 7 августа осадков не ожидается, температура ночью 14-19 °, днем ​​27-32 °.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-19 °, днем ​​27-32 °; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 17-22 °, днем ​​31-36 °; в Карпатах ночью 9-14 °, днем ​​19-24 °.

В Киеве и области 7 августа будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. В столице температура ночью 16-18 °, днем ​​около 30 °, на Киевщине ночью 14-19 °, днем ​​27-32 °.

Согласно прогнозу, на выходные без осадков, только днем ​​8 августа в Карпатском регионе, 9 августа в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с, 8 августа в южной части местами порывы 15-20 м / с. Температура в южных областях ночью 17-22 °, днем ​​28-33 °; на остальной территории ночью 13-18 °, днем ​​25-30 °.

На Киевщине в выходные осадки не прогнозируются. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-18 °, днем ​​25-30 °.

Согласно прогнозу на 10-11 августа, в западных, Винницкой (а также 10 августа в северных, 11 августа в восточных) областях днем ​​местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории страны без существенных осадков. Температура ночью 12-18 °, днем ​​23-29 °; в южной части ночью 17-22 °, днем ​​27-32 °.

На Киевщине в начале недели без осадков, лишь днём 10 августа местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18 °, днем ​​24-29 °.