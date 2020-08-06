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Лукашенко о Зеленском: Володя – хороший

Четверг, 6 августа 2020, 23:08
фото: дмитрий ларин, уп

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что думает о своем украинском коллеге Владимире Зеленском.

Источник: Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону

Прямая речь Лукашенко: "Володя - хороший. Мне его жаль ... Не мне Вам объяснять, какая ситуация в Украине, что ему досталось. Он, конечно же, не глупый человек, хоть и из другой сферы - но все мы откуда-то приходили. Научиться то можно. Поверьте мне, как опытному президенту: президентами не становятся, президентами рождаются.

Если ты от природы не имеешь президентского стержня, или этой закваски, то ты и не будешь президентом. Президент должен чувствовать народ, у тебя должна быть связь с народом ... И это от природы должно быть.

Он - человек приземленный. Но надо действия делать и давать результат Украине сейчас. А этого результата нет и быть не может быстрого ... Боюсь, что и не будет. У него не хватит времени".

Детали: Также президент Беларуси уверен, что Зеленский может "встать, сказать всем "до свидания" и уйти раньше срока".

Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийЛукашенко


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