Украина должна доказать вину "вагнеровцев" для экстрадиции – Лукашенко
Беларусь выдаст Украине задержанных боевиков российской частной военной компании "Вагнер", если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.
Источник: Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону
Прямая речь Лукашенко: "Даже такой вопрос никогда у меня не стояло (выдаст ли Беларусь Украине российских боевиков – ред.). И стоять, думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Украиной и Россией.
Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте, они и работают, я Зеленскому об этом сказал, о том, чтобы была четкая картина.
Никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая делает запрос (на экстрадицию - ред.), должна доказать вину этих людей. Что этот убил того, что стреляли, и так далее, и тому подобное".
Что было раньше:
- Еще неделю назад СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
- 3 августа ОГП направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков.
- Сейчас Офис готовит документы на экстрадицию.
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Предыстория:
- 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
- Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
- В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.
- В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
- Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер"