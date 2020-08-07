Украина должна доказать вину "вагнеровцев" для экстрадиции – Лукашенко

Беларусь выдаст Украине задержанных боевиков российской частной военной компании "Вагнер", если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Источник: Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону

Прямая речь Лукашенко: "Даже такой вопрос никогда у меня не стояло (выдаст ли Беларусь Украине российских боевиков – ред.). И стоять, думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Украиной и Россией.

Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте, они и работают, я Зеленскому об этом сказал, о том, чтобы была четкая картина.

Никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая делает запрос (на экстрадицию - ред.), должна доказать вину этих людей. Что этот убил того, что стреляли, и так далее, и тому подобное".

Что было раньше:

Еще неделю назад СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".

3 августа ОГП направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков.

Сейчас Офис готовит документы на экстрадицию.

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Предыстория: