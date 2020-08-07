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Twitter будет маркировать аккаунты политиков, которые работают в сфере международных отношений

Пятница, 7 августа 2020, 02:40
Twitter будет маркировать аккаунты политиков, которые работают в сфере международных отношений

Соцсеть Twitter обозначит специальными значками и надписями аккаунты ряда политиков, которые работают в сфере международных отношений.

Источник: blog.twitter

Дословно: "Мы считаем, что это важный шаг для того, чтобы люди, когда они видят блокнот с другой страны, на котором обсуждаются геополитические вопросы, понимали его национальную принадлежность и были лучше информированы о том, кого он представляет"

Детали: В первую очередь, будут обозначены аккаунты политиков и СМИ США, Великобритании, Китая, Франции и России. Также отметят личные аккаунты глав государств.

Аккаунты государственных СМИ будут маркировать в случае, если они получают финансирование от правительства и не ведут "независимую информационную политику".

Напомним: В августе 2019 года Twitter запретил рекламу государственных СМИ для "защиты здорового дискурса и открытого общения".

Темы: СШАРосcия
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