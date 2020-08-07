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Госдеп США предлагает россиянам до $10 миллионов за информацию о вмешательстве в выборы

Пятница, 7 августа 2020, 03:35

Жители России начали получать СМС о вознаграждении до $10 миллионов за "информацию о вмешательстве в выборы США". 

Источник: Официальная twitter-страничка программы Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию"

Детали: Информацию о вмешательстве в выборы просят отправлять в соответствующий телеграм-бот или писать в WhatsApp.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что программа "Вознаграждение за помощь правосудию" предлагает награду до $10 млн за "установление или обнаружения вредоносных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств".

Дословно представитель МИД России Мария Захарова: "Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?".

Что предшествовало: 5 августа глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности заплатить до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, которые возможно будут вмешиваться в американские выборы.

Напомним: Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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Темы: СШАРосcиявиборыТрампПутин


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