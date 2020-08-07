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ООС: 6 августа обстрелов со стороны формирований России не зафиксировано

Пятница, 7 августа 2020, 07:22

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации воздержались от нарушений провозглашенного режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "6 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие ОС придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой".

Детали: С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 2 раза возбуждено провозглашен режим прекращения огня.

Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Темы: ООС


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