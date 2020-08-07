ООС: 6 августа обстрелов со стороны формирований России не зафиксировано
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации воздержались от нарушений провозглашенного режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "6 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие ОС придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой".
Детали: С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 2 раза возбуждено провозглашен режим прекращения огня.
Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.