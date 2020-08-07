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В Болгарии полиция ночью снесли палаточные городки протестующих

Пятница, 7 августа 2020, 09:19

В Болгарии полиция снесла палаточные городки протестующих в столице Софии, Пловдиве и Варне, есть несколько задержанных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Операция началась сегодня после 4 утра. Правоохранители сообщили манифестантам, что их действия нарушают закон о дорожном движении, и действия полиции имеют целью наведения общественного порядка.

В Софии около 05:00 все палатки и личные вещи манифестантов были выброшены на соседний тротуар. У митингующих было несколько минут, чтобы забрать свои личные вещи, после палатки и все остальное погрузили на грузовик и вывезли.

Как сообщается, в настоящее время восстановлено движение на всех магистралях городов, которые ранее были заблокированы участниками антиправительственных акций. Известно о нескольких задержанных манифестантах.

 

Министерство внутренних дел сообщило, что "уважает и гарантирует право граждан на мирный протест в защиту своих прав", однако этого не следует делать "ценой грубого нарушения прав жителей страны".

"Мы вновь призываем как протестующих, так и всех других граждан, которые не поддерживают протесты, соблюдать Конституцию и законы страны", - заявили в МВД.

 

Протестные выступления в Болгарии длятся уже почти месяц. Главные требования манифестантов - отставка правительства и главного прокурора.

Накануне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал, что может подать в отставку на фоне протестов, но хочет, чтобы правительство осталось до выборов, которые состоятся в следующем году.

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Темы: Болгариямитингиполиция


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