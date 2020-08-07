В России для фигурантов дела о "чучеле Путина" хотят 1,5-3 года колонии
Пятница, 7 августа 2020, 11:29
В Перми государственное обвинение запросило от 1,5 до 3 лет колонии для фигурантов дела, возбужденного из-за акции с чучелом президента России Владимира Путина в 2018 году.
Источник: "Апология протеста" в Telegram
Дословно: "Прокурор просит отправить парней в колонию и назначить: Александру Шабарчину – 3 года, Александру Котову – 2 года, Даниле Васильеву – 1 год и 6 месяцев".
Детали: Отмечается, что такую информацию предоставили адвокаты "Апологии протеста", которые защищают обвиняемых.
Предыстория:
- Куклу в маске с лицом Владимира Путина и надписями "Военный преступник ПЫНЯ В.В." и "Лжец" привязали к столбу в центре Перми в ноябре 2018 года.
- Через месяц по этому факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганстве по предварительному сговору).