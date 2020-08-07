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В России для фигурантов дела о "чучеле Путина" хотят 1,5-3 года колонии

Пятница, 7 августа 2020, 11:29
В России для фигурантов дела о чучеле Путина хотят 1,5-3 года колонии
Фото 59.ru

В Перми государственное обвинение запросило от 1,5 до 3 лет колонии для фигурантов дела, возбужденного из-за акции с чучелом президента России Владимира Путина в 2018 году.

Источник: "Апология протеста" в Telegram

Дословно: "Прокурор просит отправить парней в колонию и назначить: Александру Шабарчину – 3 года, Александру Котову – 2 года, Даниле Васильеву – 1 год и 6 месяцев".

Детали: Отмечается, что такую информацию предоставили адвокаты "Апологии протеста", которые защищают обвиняемых.

Предыстория:

  • Куклу в маске с лицом Владимира Путина и надписями "Военный преступник ПЫНЯ В.В." и "Лжец" привязали к столбу в центре Перми в ноябре 2018 года.
  • Через месяц по этому факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганстве по предварительному сговору).   

Темы: РосcияПутинсуд
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