У Кличко обещают, что холодная вода пока не подорожает

Киевская администрация обещает, что до конца года стоимость холодной воды и водоотвода для киевлян не возрастет.

Источник: КГГА со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Пантелеева

Прямая речь: "Это позиция города. Мы знаем об обращении "Киевводоканала" по этому поводу. Но уверены, когда есть экономические последствия пандемии и людям очень трудно материально, повышать тариф нельзя".

Детали: По словам чиновника, сейчас надо активизировать работу и найти внутренние резервы на предприятии.

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