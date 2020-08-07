У Кличко обещают, что холодная вода пока не подорожает
Пятница, 7 августа 2020, 11:55
Киевская администрация обещает, что до конца года стоимость холодной воды и водоотвода для киевлян не возрастет.
Источник: КГГА со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Пантелеева
Прямая речь: "Это позиция города. Мы знаем об обращении "Киевводоканала" по этому поводу. Но уверены, когда есть экономические последствия пандемии и людям очень трудно материально, повышать тариф нельзя".
Детали: По словам чиновника, сейчас надо активизировать работу и найти внутренние резервы на предприятии.
Предыстория:
- В апреле мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за март 2020 года в столице упал уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги, а это может вызвать нехватку средств на заработные платы коммунальщикам.
- 20 мая "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% – с января 2021 года.
- 21 мая Кличко заверил, что городская власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод в столице.