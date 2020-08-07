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У Кличко обещают, что холодная вода пока не подорожает

Пятница, 7 августа 2020, 11:55
Фото nashkiev.ua

Киевская администрация обещает, что до конца года стоимость холодной воды и водоотвода для киевлян не возрастет.

Источник: КГГА со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Пантелеева

Прямая речь: "Это позиция города. Мы знаем об обращении "Киевводоканала" по этому поводу. Но уверены, когда есть экономические последствия пандемии и людям очень трудно материально, повышать тариф нельзя".

Детали: По словам чиновника, сейчас надо активизировать работу и найти внутренние резервы на предприятии.   

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Темы: Киевводатарифы


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