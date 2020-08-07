На причалах порта "Южный" сохраняют почти 10 тыс. тонн селитры

В порту "Южный" сохраняется 9,6 тысяч тонн аммиачной селитры, в администрации заявили, что все по правилам и опасности нет.

Источник: пресс-служба Администрации морских портов

Дословно: "Всего в порту Южный, согласно всем нормам и стандартам, сохраняется аммиачная селитра объемом 9600 тонн на причалах № 1,2 порта.

Аммиачная селитра является фасованной в биг-бегах. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований".

Детали: Отмечается, что перегрузка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов.

В порту также добавили, что опасность представляет перегрузку аммиачной селитры навалом, однако такой способ перевалки в "Южном" никогда не применялся.