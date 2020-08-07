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На причалах порта "Южный" сохраняют почти 10 тыс. тонн селитры

Пятница, 7 августа 2020, 12:00
На причалах порта Южный сохраняют почти 10 тыс. тонн селитры
фото: ФБ Denis Shkarovsky

В порту "Южный" сохраняется 9,6 тысяч тонн аммиачной селитры, в администрации заявили, что все по правилам и опасности нет.

Источник: пресс-служба Администрации морских портов

Дословно: "Всего в порту Южный, согласно всем нормам и стандартам, сохраняется аммиачная селитра объемом 9600 тонн на причалах № 1,2 порта.

Аммиачная селитра является фасованной в биг-бегах. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований".

Детали: Отмечается, что перегрузка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов.

В порту также добавили, что опасность представляет перегрузку аммиачной селитры навалом, однако такой способ перевалки в "Южном" никогда не применялся.

В Николаевском морском порту сообщили, что в 2018 году там выгрузили более 3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, но ее вывезли из порта в 2019 году.

Предыстория:

  • 4 августа большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, повредив дома на расстоянии до 10 км. По данным Министерства здравоохранения Ливана, взрыв унес жизни 137 человек, еще по меньшей мере 5 тысяч человек были ранены.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва мог быть склад нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
  • СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра с судна, принадлежащего россиянину. 2750 тонн аммиачной селитры, используемой в удобрениях и бомбах, 6 лет хранили без соответствующих мер безопасности.
  • Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более $3 млрд.

Украинская правда

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Темы: взрывЛиванОдессапортыУкраина
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