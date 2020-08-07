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Ермак надеется на новый обмен с ОРДЛО скоро, а списки крымских татар – у Путина

Пятница, 7 августа 2020, 12:13
Ермак надеется на новый обмен с ОРДЛО скоро, а списки крымских татар – у Путина
Фото пресс-службы президента

В Офисе президента Украины надеются, что в ближайшие недели в Трехсторонний контактной группе договорятся о предстоящем освобождении заключенных украинцев с оккупированных территорий Донбасса путем обмена.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время рабочей поездки главы государства Владимира Зеленского на Донбасс, пресс-служба президента

Прямая речь Ермака: "Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут окончательно согласованы списки на обмен. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах обмена".

Другие подробности: Ермак добавил, что президент Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.

По словам Ермака, "также этот список уже передан российской стороне", и Киеве ожидает, что "этот вопрос тоже будет решен".

Кроме того, руководитель Офиса президента напомнил, что Владимир Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого незаконно удерживают в Крыму с марта 2019 года, а его сына в июле 2020 года нашли мертвым.

Темы: обменАндрей ЕрмакДонбассКрымЗеленский
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