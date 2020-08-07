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Зеленский: С военными иногда надо выпить, что я и делаю

Пятница, 7 августа 2020, 12:56
Фото пресс-службы президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в поездке вдоль линии разграничения в Донецкой области ночевал с бойцами, общался, ел и пил с ними, чтобы понять обстановку.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в городе Марьинка, трансляция Офиса президента

Детали: Владимир Зеленский уже второй день находится в Донецкой области, чтобы посмотреть состояние военных вдоль контактной линии. Накануне он общался с представителями СМИ в городе Часов Яр, говорил о перемирии.

Теперь Зеленский рассказал, что ночевал в доме в расположении бойцов Объединенных сил.

О поездке: "Проехали более 100 километров вдоль контактной линии. Ели с ребятами, ночевали. Хочу пообщаться, понять, как все контролируется... Сегодня будем ездить до 8-ми или 9-ти вечера, потом ночью будем возвращаться в Киев. Я хочу еще приехать – думаю, еще за два раза я объеду все важные объекты. За два раза, я думаю, все 410 километров линии проедем".

О впечатлениях: "Никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная, мощная армия.

Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не мог съесть весь объем пищи. Это очень много: как говорится, "первое, второе и компот". Все было: и печенье, и вафли. А кто не наестся, так может ночью, в 10-11, как говорят ребята, еще и бутрик съесть...

Они удивляются, говорят: раньше так не приезжали, не ночевали. Мы второй раз приезжаем. Первый раз тоже провели два дня в Золотом, ночевали там...

Чтобы понять все, что происходит надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, надо с людьми есть, жить, скажу откровенно – иногда выпить, чтобы совсем было все откровенно. Я, в принципе, так и делаю. Ну, и можно переночевать тоже".

Зеленский за столом с бойцами, Донецкая область, 06.08.2020
Зеленский за столом с бойцами, Донецкая область, 06.08.2020
Фото пресс-службы президента

Предыстория:

  • Режим "тишины" на Донбассе в целом держится уже 12-е сутки.
  • 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • 26 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.
  • Однако в первый день "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе командование Объединенных сил Украины насчитало три обстрела (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийДонбасс


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