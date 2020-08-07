Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский ответил на петицию о Киево-Печерской лавре для УПЦ МП

Пятница, 7 августа 2020, 14:32
Зеленский ответил на петицию о Киево-Печерской лавре для УПЦ МП
Фото Dialog_UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопросами использования Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата занимается Кабинет министров.

Источник: ответ президента на петицию Родиона Абрамовича от 6 августа

Дословно: "Кабинет министров конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности в соответствии с законом (пункт 5 статьи 116).

Распоряжением Кабинета министров от 11 июля 2013 № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве согласно определенному перечню передано в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви (МП)".

Детали: Автор петиции и подписанты призывали Зеленского оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата и отклонить петицию о ее передаче Православной церкви Украины.

Петиция собрала 25 тысяч 408 голосов – этого достаточно для ее рассмотрения президентом.

Относительно отклонения петиции № 22/092966-эп Зеленский отметил, закон "Об обращении граждан" не предусматривает механизма отклонения электронных петиций.

Он также напомнил, что упомянутое обращение набрало необходимое количество подписей в его поддержку, в установленном порядке было рассмотрено, и на него был предоставлен ответ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийпетицияцерковьКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: