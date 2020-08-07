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Зеленский ответил на петицию о Киево-Печерской лавре для УПЦ МП

Пятница, 7 августа 2020, 14:32
Фото Dialog_UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопросами использования Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата занимается Кабинет министров.

Источник: ответ президента на петицию Родиона Абрамовича от 6 августа

Дословно: "Кабинет министров конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности в соответствии с законом (пункт 5 статьи 116).

Распоряжением Кабинета министров от 11 июля 2013 № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве согласно определенному перечню передано в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви (МП)".

Детали: Автор петиции и подписанты призывали Зеленского оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата и отклонить петицию о ее передаче Православной церкви Украины.

Петиция собрала 25 тысяч 408 голосов – этого достаточно для ее рассмотрения президентом.

Относительно отклонения петиции № 22/092966-эп Зеленский отметил, закон "Об обращении граждан" не предусматривает механизма отклонения электронных петиций.

Он также напомнил, что упомянутое обращение набрало необходимое количество подписей в его поддержку, в установленном порядке было рассмотрено, и на него был предоставлен ответ.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийпетицияцерковьКиев


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