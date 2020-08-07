Выходные будут солнечными, а после них – дожди
Пятница, 7 августа 2020, 15:04
В ближайшие дни в Украине сохранится сухая и солнечная погода.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Выходные в Украине будут хорошими. Солнце, белые облака, прекрасные ночные +15 +22 градуса и настоящие летние дневные +26+33 градуса".
Детали: 8 августа в Карпатах возможны дожди, на остальной территории – без осадков, 9 августа – местами дожди с грозами на Севере и Западе.
Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе дождей станет больше, а жары меньше.
В Киеве 8-9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до +26+28 градусов. В субботу – сухо и ясно, в воскресенье возможны дожди.
Украинская правда