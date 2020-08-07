Свитолина отказалась от участия на турнире US Open

Первая ракетка Украины отказалась играть на американском мэйджоре US Open в 2020 году.

Источник: Свитолина в Instagram

Прямая речь Свитолиной: "Учитывая все обстоятельства, я приняла решение не играть на US Open.

Я бы хотела поблагодарить USTA, организаторов и WTA за то, что они дают игрокам шанс сыграть, а болельщикам – посмотреть этот потрясающий турнир. Я понимаю и уважаю все усилия, которые они приложили, чтобы провести соревнования в безопасной обстановке.

Но поездка в США для меня остается некомфортной, чтобы при этом не подвергать свою команду и себя высокому риску. Желаю всем удачи. US Open, до следующего года!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 7 Авг 2020 в 5:52 PDT

Напомним: В прошлом сезоне Свитолина стала полуфиналисткой US Open.

В мае Свитолина попала в топ лучших теннисисток мира последнего десятилетия по версии женской теннисной ассоциации.