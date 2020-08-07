Зеленский представит "нормандской четверке" успехи перемирия
Пятница, 7 августа 2020, 21:13
Президент Владимир Зеленский ожидает, что на следующей встрече лидеров "нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для прекращения войны.
Источник: пресс-служба Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Что дальше? А дальше - опять тяжелые переговоры. "Нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути.
Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирие и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны".
Предыстория:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты.
- По состоянию на 6 августа одиннадцатый день подряд среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Украинская правда