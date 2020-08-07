Зеленский представит "нормандской четверке" успехи перемирия

Президент Владимир Зеленский ожидает, что на следующей встрече лидеров "нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для прекращения войны.

Источник: пресс-служба Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Что дальше? А дальше - опять тяжелые переговоры. "Нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути.

Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирие и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны".

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